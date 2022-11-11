المنظمة البحرية الدولية: قناة السويس تعزز التحول الأخضر في النقل البحري

قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، إن استراتيجية قناة السويس طويلة الأمد للتحول لقناة خضراء سيلعب دورًا مهمًا في تعزيز التوجه نحو التحول الأخضر في صناعة النقل البحري.

تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة

وأضاف الأمين العام للبحرية الدولية خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها الهيئة بالمنطقة الخضراء تحت عنوان «الدور الرائد لقناة السويس لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية الصديقة للبيئة» ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 أن أهمية طرح قناة السويس لتجربتها الناجحة وخبراتها للمساعدة يعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

كيتاك ليم: تحقيق الاستدامة في مقدمة أجندة المنظمة

ووجه كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية الشكر لهيئة قناة السويس على تنظيم هذه الجلسة النقاشية الهامة وإتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على الدور الحيوي لقناة السويس لضمان استدامة سلاسل الإمداد الصديقة للبيئة كونها واحدة من أهم المؤسسات العاملة العاملة في المجال البحري.

وأوضح الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن تحقيق الاستدامة يأتي في مقدمة أجندة العمل للمنظمة الدولية بما يتماشى مع ما حددته الأمم المتحدة من قواعد ومعايير توصي بأهمية الاعتماد على الوقود النظيف ومصادر الطاقة المتجددة وتطوير التكنولوجيا وتعزيز العمليات المحفزة لذلك.

وشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، فعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الهيئة بالمنطقة الخضراء تحت عنوان «الدور الرائد لقناة السويس لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية الصديقة للبيئة» ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بحضور كوكبة من العاملين في قطاع النقل البحري محليا و إقليميا وعالميا، وممثلي أبرز الهيئات والمؤسسات والشركات التجارية والبحرية وخطوط الملاحة العالمية