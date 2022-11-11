فاينانشيال تايمز: بايدن يحاول إقناع العالم بجدية بلاده في مواجهة تغير المناخ بـCOP27

ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز الأمريكية»، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتوجه إلى قمة المناخ «COP 27» التي تعقد في شرم الشيخ اليوم الجمعة، لينضم إلى سلسلة من كبار المسؤولين والمشرعين الأمريكيين، في محاولة لإقناع قادة العالم بأن معالجة تغير المناخ تحتل مكانة عالية في جدول أعمال واشنطن.

تواجه الولايات المتحدة ضغوطا متزايدة للاستجابة لمطالب الدول النامية بشأن التمويل

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن رحلة بايدن إلى مؤتمر COP 27 في شرم الشيخ كانت محاطة بإجراءات أمنية مشددة وضوابط الحركة في منتجع شرم الشيخ حيث وصل مسبقا الوفد الأمريكي، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، كما سيسافر وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع بايدن إلى مصر، قبل مرافقته إلى اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطا متزايدة للاستجابة لمطالب الدول النامية للحصول على مزيد من الأموال من الدول الغنية، لتمويل مشروعات المناخ وتغطية الأضرار الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة، وفقا للصحيفة.

وتابعت «فاينانشيال تايمز» أنه في الأيام الأخيرة، في الوقت الذي كانت فيه واشنطن مستغرقة في أحداث انتخابات التجديد النصفي، أكدت سلسلة من التقارير العلمية المتعلقة بالأمم المتحدة الحاجة الملحة إلى معالجة الاحتباس الحراري المتزايد.

فرصة لعرض قيادة الولايات المتحدة آرائها بشأن تغير المناخ

واعتبر كبار مسؤولي بايدن رحلته، فرصة لعرض قيادة الولايات المتحدة آرائها بشأن تغير المناخ، بعد أن أصدر الكونجرس تشريعه الرائد بشأن المناخ الذي يلتزم بمبلغ 369 مليار دولار لمبادرات الطاقة النظيفة.

لكن الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم بعد الصين والأكبر تاريخيا، تتعرض لضغوط لزيادة خفض انبعاثاتها للوفاء بتعهدها بخفضها بنسبة 50-52 % دون مستويات عام 2005 بحلول عام 2030 بموجب اتفاق باريس.

الولايات المتحدة تسير على الطريق الصحيح لخفض الاحتباس الحراري بنسبة 31-44 %

ويظهر التحليل الذي أجرته «مجموعة روديوم»، وغيرها من المنظمات البحثية المستقلة، أن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق انخفاض في الاحتباس الحراري بنسبة 31-44 %، بعد احتساب قانون الحد من التضخم.

ولتحقيق أهدافها، قال المحللون إن الولايات المتحدة ، بحاجة إلى سن عدة لوائح فيدرالية من شأنها أن تحكم الانبعاثات من محطات الطاقة والسيارات، وستحتاج حكومات الولايات أيضا إلى المضي قدما في سياسات النقل والبنية التحتية الصديقة للمناخ.

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكر تقرير للأمم المتحدة إن التعهدات المناخية التي قدمتها الدول في جميع أنحاء العالم غير كافية، وتضع العالم على المسار الصحيح لارتفاع درجة الحرارة بين 2.4 درجة مئوية و2.6 درجة مئوية بحلول عام 2100.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه في حين أن واشنطن تعمل على الوفاء بالتخفيضات الموعودة للانبعاثات، يواصل الدبلوماسيون الأمريكيون محاولة ضخ الأموال لمساعدة الدول الأخرى على خفض انبعاثات الكربون.

وروج المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، أمس الأول الأربعاء، لخطة لاستخدام أرصدة الكربون لتمويل استبدال طاقة الفحم بالطاقة المتجددة في البلدان النامية، مع ما يقدر بعشرات المليارات من الدولارات التي سيتم جمعها من الشركات العالمية، كما أوردت فاينانشيال تايمز.

وأشارت الولايات المتحدة، إلى استعداد متزايد لمشاركة الدول الأكثر فقرا في القضية الشائكة المتمثلة في أموال الخسائر والأضرار، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين في القطاع الخاص كانوا حذرين في دعمهم لمنشأة تمويل جديدة.

وسعى كيري، إلى استئناف محادثات المناخ المتوقفة مع الصين، بعد أن أوقفت بكين المشاركة في رد فعل على رحلة بيلوسي إلى تايوان في أغسطس الماضي.