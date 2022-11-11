8 أحداث في أمريكا خلال 24 ساعة.. بايدن سيشارك في قمة الـ20

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية واقتصادية، كان من أبرزها، تواصل تصريحات الرئيس جو بايدن حول انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»، فيما أعلنت «واشنطن»، إجراء طلعة جوية لقاذفات «بي-52» الاستراتيجية بالتعاون مع 13 دولة في الشرق الأوسط.

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن «79 عاما»، انتخابات التجديد لـ«الكونجرس» بالنزيهة، مشيرا إلى خسارة الديمقراطيين مقاعد في «مجلس النواب»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف بايدن، أنه سيقبل بالنتائج، موضحا أن انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» كشفت عن يوم رائع للديمقراطية. وأشار الرئيس الأمريكي، إلى عدم حدوث موجة حمراء.

وأصدر القضاء الأمريكي، حكما بأن خطة بايدن لإعفاء طلاب من جزء من ديونهم مخالفة للدستور، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الرئيس الأمريكي يوقع مذكرة لتعزيز الأمن الغذائي

وقع بايدن، مذكرة لتعزيز الأمن الغذائي والزراعي في بلاده، وفقا لما أعلنه مسؤول كبير في الرئاسة «البيت الأبيض».

وأوضح المسؤول، أن الوثيقة تهدف إلى تزويد العائلات الأمريكية بإمكانية الوصول إلى غذاء آمن وبأسعار معقولة، وزيادة استعداد الصناعات الغذائية والزراعية للتهديدات التي تتعرض لها المحاصيل.

بدوره، يشارك وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع جو بايدن، في 12 و13 نوفمبر الجاري في أعمال قمة الولايات المتحدة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في «بنوم بنه»، عاصمة كمبوديا.

بلينكن سيشارك في قمة الـ 20 في «بالي» خلال الفترة بين 13 و16 نوفمبر

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن المسؤولان سيؤكدان على الشراكة مع «رابطة آسيان» ودعم دورها المركزي، كما سيناقشان التحديات الإقليمية والعالمية، بما فيها الأزمة الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان في ميانمار «بورما سابقا».

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن سيشارك كذلك خلال الفترة بين 13 و16 نوفمبر الجاري، مع جو بايدن في قمة مجموعة الـ20 في «بالي» الإندونيسية

وستؤكد «واشنطن» في قمة الـ20، على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء في المجموعة من أجل التعامل مع التحديات الرئيسية مثل: «التغير المناخي-تأثير النزاع في أوكرانيا على الطاقة والأمن الغذائي».

«البيت الأبيض»: بايدن سيحضر قمة مجموعة الـ20 المقبلة بالهند في 2023

من جانبها، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن بايدن سيحضر قمة مجموعة العشرين المقبل، المقررة في الهند عام 2023، مشيرة إلى عدم وجود خطط جاهزة لزيارة الرئيس إلى الهند أو لزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة قبل انعقاد القمة.

كما وصف سوليفان العلاقة بين هذين الزعيمين بالمثمرة والعملية للغاية، لافتا إلى أنهما يريان مصالح مشتركة بشأن عدد من القضايا الحاسمة، ويعملان سوية لتقوية الشراكة بين الولايات المتحدة والهند".

عسكريا، أعلنت «واشنطن»، إجراء طلعة جوية لقاذفات «بي-52 » الاستراتيجية بالتعاون مع 13 دولة شريكة في الشرق الأوسط، وقال رئيس القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، في بيان، إن المهمة، أظهرت التزام بلاده بالأمن الإقليمي والقدرات الجماعية لشركاء الولايات المتحدة العسكريين في المنطقة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، قالت «غرفة المحاسبة الحكومية» الأمريكية، في بيانات مراجعة أجريت من عام 2011 إلى 2021، إن معظم الطائرات العسكرية لا تتمتع بالجاهزية للقتال.

4 طائرات أمريكية فقط من أصل 49 تستوفي مؤشرات جاهزية الأداء

وأشارت «غرفة المحاسبة الحكومية»، إلى خضوع 49 طائرة للتفتيش «عينة تمثيلية»، موضحة أن 26 طائرة من أصل 49 لم تحقق مؤشرات جاهزية الأداء، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية.

وأضافت الغرفة، أن عدد الطائرات التي استوفت مؤشرات الاستعداد المطلوبة، 4 طائرات فقط من أصل 49، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، رافقت طائرتان مقاتلتان إسرائيليتان من طراز «أدير»، للمرة الأولى، قاذفتين أمريكيتين من طراز «بي 52»، عبرتا «المجال الجوي الإسرائيلي» في طريق عودتهما من الخليج.

سوليفان: قلقون من إجراء «بيونج يانج» قريبا تجربة صاروخ باليستي

وفي ملف كوريا الشمالية، أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أمس الخميس، عن قلق بلاده من إجراء «بيونج يانج» قريبا تجربة صاروخ باليستي طويل المدى، بالإضافة إلى تجربة نووية.

وفي وقت سابق، قالت السلطات الكورية الجنوبية، إن رئيس البلاد، «يون سوك يول»، سيعقد قمة ثنائية مع بايدن، أثناء حضورهما القمتين الإقليميتين في كمبوديا وإندونيسيا، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وفي إطار العلاقات «الأمريكية الصينية»، أعلن ساليفان، أن بايدن ونظيره الصيني، «شي جين بينج» سيكلفان مساعديهما بالعمل على تسوية بعض الخلافات الأساسية في الآراء بشأن القضايا الاقتصادية، بعد قمة الـ20 في إندونيسيا.

وسيعقد بايدن، ونظيره الصيني، في 14 نوفمبر الجاري، لقاء ثنائيا على هامش قمة مجموعة الـ20 .واعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن اللقاء بين الرئيسين الأمريكي ونظيره الصيني، سيساعدهما بأن يفهما أفضل أولويات ونوايا بعضهما البعض وتسوية الخلافات.