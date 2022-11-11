13 إجراء من «التنمية المحلية» لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. أبرزها المنافذ المتحركة

حزمة من الإجراءات أقرتها وزارة التنمية المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفيرالسلع بأسعار مخفضة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية وقرى حياة كريمة، وشددت الوزارة في تقرير لها على توفير السلع من خلال استمرار المعارض ومنافذ البيع المتحركة بالمحافظات.

ومن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للتقرير ما يلي:

- التنسيق مع وزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة والخدمات الوطنية، وشركة أمان والمحافظات والتجار والجمعيات والغرفة التجارية لتوفير معارض للسلع وتسيير منافذ متحركة.

- العمل على توفير السلع الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مناسبة.

- التنسيق مع المحافظات لتوفير الشوادر والمعارض لعرض وبيع السلع والمنتجات لتلبية احتياجات المواطنين.

- إعادة توزيع المنافذ المتحركة بنطاق كل محافظة لتغطية المناطق الأولى بالرعاية وذات الكثافة.

- تفعيل دور الجمعيات الأهلية والتنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض بأسعار مناسبة خاصة بالقرى والمناطق الاكثر احتياجا.

حملات من التموين

- العمل على تسيير حملات تموينية بالتنسيق مع مديريات التموين على المخابز والسلاسل الغذائية من مولات ومحلات لضبط الأسعار.

- التفتيش والمتابعة بالمرور الدوري على الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

- اتخاذ إجراء قانوني تجاه أي جهة أو أفراد يعملون على احتكار أو تخزين للسلع والمواد الغذائية.

مبادرة سند الخير

- استمرار مبادرة سند الخير التي أطلقتها التنمية المحلية لتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية.

- العمل على تسيير سيارات محملة بالسلع ورحلاتها بالمحافظات حتى نهاية العام الجاري للوصول إلى القرى والأماكن البعيدة.

- اشراك المجتمع المدني والشراكات العاملة في التجارة بمبادرة سند الخير.

- متابعة مستمرة من غرفة إدارة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء مع المحافظات لمواجهة أي نقص في السلع بالتعاون مع الغرف التجارية.

- تشجيع أي مبادرات تعمل على تخفيف العبء عن المواطنين.