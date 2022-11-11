مبادرات بيع الأرز الأبيض المعبأ بمدن الدقهلية.. الشيكارة بـ120 جنيها

وفرت مديرية تموين الدقهلية كميات من الأرز الأبيض المعبأ وبيعها للمواطنين في نطاق مركزي السنبلاوين وميت غمر بسعر الكيلو 12 جنيها، وسعر الشيكارة 10 كيلو 120 جنيها، في إطار المبادرة التي أطلقتها محافظة الدقهلية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتكثيف جهود قطاع التموين لمراقبة الاسواق والتصدي لكافة محاولات التلاعب بأقوات المواطنين، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمكافحة الغلاء، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات وتوفيرها بالأسعار المناسبة بالمحافظات.

وقال أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، في بيان صحفي، إنه تنفيذا لأعمال مبادرة توفير الارز الأبيض للمواطنين فقد تم التنسيق مع المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حيث تم توفير 6 أطنان أرز أبيض معبأ لبيعها بسعر 12 جنيها للكيلو للمواطنين أمام رئاسة مجلس المدينة.

توفير كميات من الأرز الأبيض المعبأ

في مركز ومدينة ميت غمر أكد العميد عمرو فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أنه توفير كميات من الأرز الأبيض المعبأ لبيعها للمواطنين بسعر 12 جنيها للكيلو بمدينة ميت غمر تخيفا للعبء عن المواطنين وذلك بالتنسيق مع قطاع التموين بالدقهلية.

توفير السلع بأسعار مناسبة

وأكدت محافظة الدقهلية، أن جهود أجهزة المحافظة مستمرة في اتخاذ كافة الاجراءات التي تستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وكذلك تكثيف جهود قطاع التموين لمراقبة الاسواق والتصدي لكافة محاولات التلاعب بأقوات المواطنين بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوي المحافظة وذلك للتيسير على المواطنين.

توزيع 80 طن أرز أبيض في 5 مراكز بالدقهلية

يذكر أن المبادرة وزعت 80 طنا خلال الأسبوع الماضي بسعر الأرز الأبيض المعبأ 12 جنيها في مدن «المنصورة وطلخا وأجا والسنبلاوين وبلقاس» وذلك في الميادين والمراكز والمدن.