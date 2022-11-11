مصرع مسن وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين بـ«زراعي البحيرة»

لقى مسن مصرعه اليوم، فيما أصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم ملاكي مع سيارة نقل بالطريق الزراعي أمام كافتيريا الشيخ محمد، اتجاه القاهرة بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطار بالحادث

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، بالطريق الزراعي بنطاق ذات المركز، وجرى نقلهم إلى مستشفى إيتاي العام، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة محمد علي غريب منصور 69 سنة، مقيم في كفر الزيات، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة إيتاي البارود المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد أسماء المصابين

كما أسفر الحادث، عن إصابة كل من: أسامة محمد عبد العزيز، 52 سنة، مقيم الغربية، مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إبراهيم محمد إبراهيم، 60 سنة، مقيم كفر الزيات، مصاب باشتباه نزيف بالمخ كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رأفت حامد السعيد، 60 سنة، مقيم كفر الزيات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة جسم.

وجرى نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج، وجار عمل الإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.