مصرع مسن في حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

لقي مسن مصرعه، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع عربة كارو بمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بالحادث

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد بمصرع مسن إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وعربة كارو أمام مدخل الإذاعة بنطاق مركز كفر الدوار، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة علي سيد أحمد عبد الله، 66 سنة، مقيم مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.