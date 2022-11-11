بعد حديث بايدن.. إشادات رؤوساء الدول بقمة المناخ: مصر أم الدنيا

منذ بدء فعاليات مؤتمر قمة المناخ «cop 27»، هناك إشادات واسعة من مختلف الرؤوساء والشخصيات ذات القيمة في شتى بقاع العالم، الجميع يتحدث عن التنظيم والاستعداد لذلك الحدث العالمي الهائل، وهو ما حدث في اليوم السادس من قمة المناخ، الذي انطلق الأحد 6 نوفمبر، وسيستمر حتى 18 من الشهر الجاري، وكان أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفعاليات مؤتمر قمة المناخ «COP 27»، عقب وصوله لأرض مدينة شرم الشيخ الخضراء.

مصر أم الدنيا

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أشاد بالجهد المبذول من مصر لتنظيم مؤتمر قمة المناخ، قائلًا: « مصر أم الدنيا، وهى أنسب مكان لعقد قمة المناخ، مصر تلعب دورا أساسيا في مواجهة التحديات العالمية، ولدينا شراكة قوية معها».

الرئيس الفرنسي ماكرون

كما توالت رسائل الإشادة من كل قادة العالم، بالحدث العالمي في مصر، وهو مؤتمر قمة المناخ، من بينهم إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، الذي أشاد بنجاح مصر فى تنظيم cop 27، وثمّن دورها فى استقرار الشرق الأوسط وأفريقيا والمتوسط، مشيرًا إلى إنه لا يجب نسيان أن المعركة التي يخوضها كل قادة العالم في مدينة السلام بشرم الشيخ من أجل المناخ: «حققت مصر نجاحا لافتا في تنظيمها حدث عالمي ضخم بجحم قمة المناخ، وأن القاهرة أحد أهم الشركاء في المنطقة».

محمد بن زايد رئيس الإمارات

كما تحدث محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، في كلمته بحفل افتتاح القمة العالمية للمناخ، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، قبل أيام: «نجتمع اليوم في وقت حرج لكوكبنا، فعالمنا يواجه تحديات معقدة ومن أهمها تغيير المناخ، الذي أصبح يؤثر على الاستقرار والأمن في العالم، وبما أننا لا نملك إلا أرضا واحدة، لكن من الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي من خلال العمل المناخي الذي ننظر إليه كونه فرصة للابتكار وإيجاد الحلول، وتنويع الاقتصاد».