نيكول سابا تتألق في حفل عالمي يضيء سماء العاصمة الإدارية (صور)

أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا حفلا غنائيا ضخما داخل "لوسيال"اضاء سماء العاصمة الإدارة الجديدة حيث تم بمواصفات عالمية من حيث التجهيزات من إضاءة ومسرح وصوت بالإضافة إلى حضور اكثر من 3 الآف مدعو من المشاهير وأسرهم.

حضرت نيكول سابا بكامل اناقتها بفستان أسود مثير وكان بصحبتها مديرة أعمالها ميرا أمير وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور وبمجرد صعودها على خشبة المسرح مرددة لأغنية "سمك القرش" ترك المدعويين اماكنهم على الطاولات ليشاركوها وصلات الغناء والرقص التي امتدت لأكثر من ساعة ونصف الساعة.

من جانبها اشعلت نيكول الحفل بوصلة إستعراضية مميزة من أغانيها المميزة منها "براحتي " ، التوتو ني"، "قررت "، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل" ،"سهر الليالي" و "بنت السلطان"،" صورة سيلفي" و" الجو حلو".

كما تخلل فقرتها صعود إحدى المعجبات بجوارها على حشبة المسرح وقدمت معها أغنية " طبعي كده" وسط المزيد من آجواء الإثارة .. بالإضافة إلى مشاركة الجمهور لها بالعديد من الصور التذكارية بطريقة ال "سيلفي".

قام بتنظيم الحفل بمواصفات اكثر من عالمية المنتج وليد منصور وإضاءة وشاشات على ماريوت ومسرح أحمد حمامصي وديكورات كريم راشد وصوت شريف اغا وتامين فتحي تاج.

على جانب اخر دخلت نيكول ورشة مغلقة لاعداد عدد من الأغاني التي من المقرر طرحها على مراحل زمنية منتظمة بالإضافة إلى انها تفاضل بين اكثر من عمل نلفزيوني لتخوض بأحدهم موسم الدراما الرمضاني القادم.

تعد نيكول سابا واحدة من أكثر الفنانات اللبنانيات قربا لقلوب المصريين واكثرهن تواجدا في مختلف المناسبات والأعمال الفنية المصرية والتي كان آخرها شخصية البارون في مسلسل "نقل عام" بطولة الفنان محمود حميده.