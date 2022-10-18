أفشة وعواد وأيمن أشرف يحضرون حفل نيكول سابا في مصر الجديدة

أحيت النجمة نيكول سابا، حفل افتتاح مصمم الأزياء إسلام سعد، بالأمس، في القاهرة الجديدة، حيث افتتح مول متخصصا في عالم الأزياء، وتألقت نيكول بإطلالة مميزة.

وحرصت نيكول على تقديم أحمد فهمي ومحمد نور على المسرح وأدى نور أغنية «جاني في ملعبي».

وحضر عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان أحمد فهمي والفنان محمد نور والفنان إيهاب فهمي والمطرب حودة بندق والمطرب محمد شاهين والمطرب محمد عباس والفنانة آية عقيل.

نجوم كرة القدم

وحضر أيضا عدد كبير من نجوم الرياضة منهم محمد مجدي أفشة، وحسين الشحات لاعب النادي الأهلي، وأيمن أشرف وحارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد والتف حولهم عدد كبير من الحضور للتصوير معهم.

وحضر عدد كبير من نجوم السوشيال ميديا منهم اليوتيوبر عمرو راضي، مريم سيف، أروى قاسم، منة السني، حنان الحكيم، ومريم محمد.

سبب غياب نيكول سابا

وكانت نيكول سابا تغيبت عن الغناء في أحد الحفلات الخاصة وذلك بسبب تأخير موعد طائرتها، ما جعلها تغيب عن الحفل التي أقيمت بأحد فنادق التجمع الخامس يوم 16 أكتوبر، وذلك جاء بعد غياب ميريام فارس بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وبعد ذلك قام أحمد سعد بالغناء بمفرده في الحفل وقدم مجموعة كبيرة من أغانيه ومن بينها "وسع وسع"، "إيه اليوم الحلو ده"، "كل يوم"، وغيرها من الأغاني المختلفة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.