أحمد سعد يعلن طرح أغنيته الجديدة «وقت الشدة» قريبا: حبينا ناس بيخدعونا

روج الفنان أحمد سعد، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم «وقت شدة»، إذ نشر فيديو يغني خلال مقطعا من الأغنية.

كلمات «وقت الشدة» لـ أحمد سعد

علق أحمد سعد على الفيديو، بكلمات من أغنية «وقت الشدة»، مشيرا إلى قرب طرحها: «حبينا ناس بيخدعونا.. وقت شدة.. قريبا».

جاءت الأغنية خلال المنشور: «حبينا ناس بيخدعونا.. في وقت شدة بيسبونا.. وبكرة جاي مش بعيد.. هيبقوا يحلموا يشفونا.. عايشين تمام ومية مية.. عادي الفراق ده مش قضية.. خلاص اخدت ع الجراح وع الوجع وع الأذية».

أحمد سعد يستعد لحفل غنائي

يستعد أحمد سعد، لحفل غنائي يوم 19 نوفمبر الجاري، في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أعلن المنظمون، نفاد تذاكر الحفل بعد أيام قليلة من طرحها.

كان سعد، قد حقق نجاحا كبيرا، من خلال أغنية الدعائية الخاصة بفيلم «هاشتاج جوزني»، التي تحمل عنوان «ليه بداري»، إذ نالت إشادات وإعجاب الجمهور، وحققت نسب مشاهدة عالية، وهي من كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل.