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بايدن: نساهم في صندوق التكيف مع تداعيات تغير المناخ بـ 100 مليون دولار

كتب:

محمد أسامة رمضان
06:00 م | الجمعة 11 نوفمبر 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته ساهمت في المرة الأولى لصندوق التكيف مع تداعيات تغير المناخ، العام الماضي، وتتعهد بمضاعفة المبلغ السابق ليكون المبلغ الإجمالي 100 مليون دولار.

وأضاف «بايدن»، خلال كلمته على هامش قمة المناخ: «كل دولار ننفقه سينفذ أكثر ما يمكن تنفيذه بفتح الأبواب لمصادر أخرى للتمويل وتريليونات من الاستثمار من القطاع الخاص».

وتابع: «نعرف أننا نحتاج إليها، وندعم الدرع العالمي، وهو مبادرة لمجمعة السبعة لتعزيز حماية البلدان الضعيفة أمام المناخ، بما في ذلك الخسائر المناخية والاستجابة بسرعة للأضرار المناخية».

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بقلم محمد أسامة رمضان