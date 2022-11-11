بايدن: اعتمدنا أكبر قانون مناخي بـ 368 مليار دولار لدعم الكهرباء النظيفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده عقدت مؤتمرات كبرى بشأن المناخ، وكذلك إعادة إنشاء منتدى الاقتصادات الكبرى لدفع البلدان في العالم إلى زيادة طموحاتها المناخية، وفي العام الماضي، في قمة جلاسكو، ساعدت الولايات المتحدة على التواصل من أجل الالتزام بتوصيات حيوية.

وأوضح «بايدن» خلال كلمته في قمة المناخ COP27، أنه يجري تحويل الاقتصادات العالمية الكبرى التي تشكل ثلثي الناتج العالمي في مسار لمنع الاحترار بما يزيد عن درجة ونصف، وفي العامين الماضيين حققنا إنجازا لم يحدث من قبل، باستثمار على مدى الأجيال، وبتعزيز البنية التحتية لتحسين الشبكة الكهربائية من أجل الطاقة النظيفة، ونوسع شبكات النقل العام، والسكك الحديد، مع بناء شبكة وطنية لشحن العربات.

وأشار إلى أن الكونجرس الأمريكي، اعتمد قانونا يعتبر أكبر وأضخم قانون مناخي في البلاد، لتخفيض التضخم، ويشمل 368 مليار دولار لدعم الكهرباء النظيفة والرياح البحرية والطاقة الشمسية وسيارات صفرية الانبعاثات ووقود طيارات مستدام والمزيد من الكفاءة في الطاقة والمباني والعمليات الزراعية والصناعية.

أضاف أن القانون سيخفض الانبعاثات في 2030، بمليار طن سنويا، بما يطلق العنان لنمو اقتصادي بطاقة نظيفة، وكذلك الاستثمار في التكنولوجيا من البطاريات الكهربائية إلى الهيدروجين سيفتح جولة من الابتكار، ويحسن من استخدام الطاقة النظيفة للجميع، وليس لأمريكا فقط.