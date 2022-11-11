«بايدن» يطالب قادة العالم بالعمل على الحد من تأثيرات التغيرات المناخية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لابد أن يقوم كل بدوره في العمل على الحد من التأثير السلبي للتغيرات المناخية، وهنا يجب أن نجدد طموحاتنا وأن نرفعها، والولايات المتحدة تقوم بدورها، وعلى الجميع أن يقوم بدوره، هذا واجب كل القادة في العالم.

وأضاف بايدن، خلال كلمته في قمة المناخ، أن البلدان القادرة ينبغي أن تساعد البلدان النامية لكي تتخذ الإجراءات اللازمة، وينبغي تيسير التحول في الطاقة، بما يتماشى مع مقتضات المناخ، إن كانت البلدان الاقتصادية الكبرى بوسعها أن تمول البلدان النامية، فيمكنها أن تمول الطاقة النظيفة في البلدان النامية.