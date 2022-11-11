الرئيس الأمريكي: مصر ستحصل على 10 جيجا وات من الطاقة المتجددة في 2030

قال جو بايدن الرئيس الأمريكي، إن هناك صفقة بقيمة 500 مليون دولار لتمويل تحول مصر إلى الطاقة النظيفة، وهذه الصفقة ستسمح لمصر بالحصول على 10 جيجا وات من الطاقة المتجددة بحلول 2030 وتحسين 5 جيجا وات من الطاقة المولدة بالغاز، بما يخفض انبعاثات مصر في نطاق الطاقة بمقدار 10%، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع مصر على حجز 4 مليارات متر مكعب غاز طبيعي حاليا تخسرها مصر في الحرق والرياح والتسرب.

التعاون مع مصر يمكِّنها من تحقيق ما وضعته لنفسها

وأوضح بايدن، في كلمته بقمة المناخ، أن التعاون مع مصر يمكِّنها من تحقيق ما وضعته لنفسها كمساهمات محددة وطنية، إن كان لنا أن ننجح يجب أن نقول إنه لا عذر لأحد فالجميع يعلم ما ينبغي القيام به، مشيرا إلى أنه جاء إلى مصر وهو عازم على إحداث تغير جذري، الجميع أصبح بحاجة إليه من أجل مواجهة الأزمة المناخية والتغلب على عقود من المعارضة التي وقفت في وجه التقدم في مجال مواجهة التغيرات المناخية.

وأكد أن الولايات المتحدة اتخذت خطوات ضخمة لتحقيق الاعتماد عليها في مواجهة التغيرات المناخية على مستوى العالم، لافتا إلى أن الخطوات المواجهة للتغيرات المناخية يقودها الشباب في أمريكا ومختلف بلاد العالم، لأن الشباب يعرفون أهمية تغير المناخ وملتزمون بهذه القضية من أجل عالمهم، ولا يريدون أن يسمحوا لنا بالفشل في هذه المسؤولية.