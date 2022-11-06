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بطارية «سكوتر» تسبب حريقا هائلا في الولايات المتحدة وإصابة 38 شخصا

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عمرو حسني
09:23 ص | الأحد 06 نوفمبر 2022
حريق في نيويورك

حريق في نيويورك

تسببت بطارية أيون الليثيوم المستخدمة في دراجات الـ«سكوتر»، في اندلاع حريق بمدينة نيويورك الأمريكية، وإصابة 38 شخصا.

 مصابان في حالة خطرة.. و5 يعانون جروحا بالغة

وأشارت وسائل إعلام أمريكية محلية، إلى أن هناك جريحان في حالة خطرة و5 آخرين مصابين بجروح بالغة، بعد وقوع الحريق داخل مبنى سكني في منطقة مانهاتن، التي تمثل أحد أبرز مدن الاقتصاد والأعمال في الولايات المتحدة.

 200 حريق في عام واحد بسبب بطارية الـ«سكوتر»

بدوره صرح دان فلين، قائد جهاز الإطفاء في نيويورك لشكبة «سي إن إن الإخبارية»، بأن هذا الحريق يعد رقم 200 هذا العام نتيجة بطارية الليثيوم المستخدمة بجهاز السكوتر، متابعا: «سجلنا 6 وفيات هذا العام بسبب هذا النوع من البطاريات، ونعتقد أن الإصابة سببها اندلاع حريق في شقة كان يصلح صاحب الدراجة البطارية الخاصة بها».

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