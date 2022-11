بطارية «سكوتر» تسبب حريقا هائلا في الولايات المتحدة وإصابة 38 شخصا

تسببت بطارية أيون الليثيوم المستخدمة في دراجات الـ«سكوتر»، في اندلاع حريق بمدينة نيويورك الأمريكية، وإصابة 38 شخصا.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية محلية، إلى أن هناك جريحان في حالة خطرة و5 آخرين مصابين بجروح بالغة، بعد وقوع الحريق داخل مبنى سكني في منطقة مانهاتن، التي تمثل أحد أبرز مدن الاقتصاد والأعمال في الولايات المتحدة.

Cellphone footage shows a fire that started when a lithium-ion battery which sparked a fire in a Midtown Manhattan high-rise that trapped residents Saturday morning, which injured 38 people, two with life-threatening injuries.

