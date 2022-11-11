كواليس مقتل الشاب «عمرو» في الخانكة.. المتهمون اختطفوه وأنهوا حياته

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 أشخاص اختطفوا شابا من منطقة المرج بالقاهرة، وأنهوا حياته بمنطقة الخانكة التابعة لمديرية أمن القليوبية، بسبب خلافات بينهم، وانتقلت جهات التحقيق إلى مسرح الجريمة وناظرت جثمان المجني عليه وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير عنها.

كما أمرت رجال الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة للوقوف على ملابسات الجريمة، كما أمرت باستدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة، بعدما ورد للمقدم كريم البحيري رئيس مباحث المرج بالقاهرة، بلاغا من «ح ح»، (عامل) يفيد بتغيب نجله ويدعى «عمرو» في ظروف غامضة وعدم عودته لمنزله بمنطقة المرج وحُرر المحضر رقم 15985 لسنة 2022 إداري المرج، وبعد مرور عدة أيام من البحث عثر على جثة شاب ملقاة بمقابر منطقة القلج بالخانكة تبين أنها لنفس الشاب وعثر في جسده على آثار ضرب وتعذيب.

الجريمة تم كشفها عن طريق الهاتف المحمول لدى المجني عليه

وفقًا للتحريات الأولية التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية، تتبع هاتف المجني عليه تبين أنه لدى شخص يدعى «محمد ع»، وبضبطه قرر تحصله على الهاتف من أحد الأشخاص وبضبط الأخير اعترف بقيامه و4 آخرين بينهم سيدة بخطف الشاب، لوجود خلافات بينهم استدعت لتخطيطهم لقتله، وتم ضبط جميع المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عرض المتهمين على الطب الشرعي

حُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه وقت ارتكاب الجريمة، كما أمرت باستدعاء أسرة المجني عليه للإدلاء بأقوالهم.

الموقف القانوني

وعن الإجراءات القانونية التي من المتوقع أن تجرى مع المتهمين الخمسة، يقول المحامي محمد كساب، إنّ الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على: «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».