تفاصيل جريمة المرج.. مبيض محارة ينهي حياة شقيقته: غسلت عاري «فيديو»

داخل شارع مصنع الطوب التابع لمنطقة الفلاحة بدائرة قسم شرطة المرج، استيقظ الأهالي على جريمة المرج والتى كان بطلها شاب يدعى «كريم» قتل شقيقته، وعن تفاصيل جريمة المرج، فقد أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقته خنقًا داخل شقة دفاعًا عن الشرف، بعد اكتشاف حملها سِفاحًا، وترك الجثة وفر هاربا حتى بدأت في التعفن والتحلل، وانتشرت رائحتها بالمنطقة وتم إبلاغ ضباط مباحث القسم وتم كشف جريمة المرج.

تفاصيل جريمة المرج

خلال دقائق معدودة حضرت قوة من قسم شرطة المرج، بعد بلاغ الأهالي بالعثور على جثة فتاة داخل شقة، بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «أمل.م» 19 عامًا، وبالفحص تبيّن أن الجثة في حاله تعفن، وتوصلت التحريات إلى أن شقيق الفتاة وراء ارتكاب الواقعة بعد اكتشافه حملها سِفاحًا وتم ضبط المتهم بعد تحديد هويته.

بث مباشر

ونقلت «الوطن» بثًا مباشرًا من مسرح الجريمة لكشف تفاصيل الواقعة المأساوية التي أصبحت حديث الساعة على ألسنة الأهالي.

فى البداية يقول «أحمد الهادي»، أحد الجيران بالمنطقة، إن الفتاة لم تكن تظهر في تلك المنطقة إلا قليلا، ولم نعرف عنها أي شيء إلا يوم الواقعة، عندما شاهدنا سيارة الشرطة وسيارة الإسعاف أمام المنزل، وأن المتهم دخل المنزل وخنقها بواسطة قطعة قماش وفر هاربا دون أن يراه أحد».

ولفت خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن المتهم يعمل مبيض محارة من أبناء محافظة أسيوط، جاء لقتل شقيقته بسبب مغادرتها منزل أسرتها بالصعيد، وأن المجني عليها كانت متزوجة قبل ذلك وتم انفصالها عنه، حتى حضرت المنطقة وتعرفت على الشاب وأقامت برفقته.

جلسة تحقيق

وبعد خضوع المتهم إلى جلسة أمام جهات التحقيق وصف فعلته بأنه «غسل عاره» على حد تعبيره، موضحًا أنهم من محافظة أسيوط، وتوصل إلى مكان إقامتها في المرج بعد 4 سنوات من البحث عنها، وتبيّن أنها حامل فقتلها وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف ملابساتها.

حُرر محضر بالواقعة، وعُرض على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.