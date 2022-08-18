أسرار جريمة المرج.. صاحب عقار يسدد 3 طعنات لـ«كوافرجي» بسبب «يافطة»

«اتخانقوا عشان اليافطة.. والمتهم سيئ السمعة في المنطقة».. الكلمات السابقة كانت لأحد جيران «ملاك. ع»، صاحب محل كوافير سيدات، المقتول على يد صاحب عقار، بسبب خلافات على يافطة المحل، بمنطقة عزبة النخل التابعة لدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، في مشهد مؤلم، بعدما طلب المتهم من المجني عليه إزالة اليافطة من أعلى المحل؛ لأنها تسبب في حجب الرؤية عن السكان المجاورين، فنشبت بينهما مشاجرة انتهت بجريمة.

المجني عليه استأجر المحل من المتهم منذ 6 أشهر

180 يومًا قضاها «ملاك. ع» كمستأجر لمحل كوافير سيدات، الكائن بالعقار الذي يمتلكه «محمود» المتهم، ولم يتوقع المجني عليه أن تنتهي حياته بهذه الطريقة المأساوية، التي أقدم عليها الأخير، عندما سدد له 3 طعنات قاتلة.

تفاصيل تلك الجريمة التي أصبحت حديث الصباح والمساء بمنطقة عزبة النخل، التابعة لدائرة المرج، سردها أحد الجيران، قائلا إن المجني عليه استأجر المحل من المتهم منذ 6 أشهر، لاقى فيها تكرار التعدي عليه بالألفاظ واختلاق المشكلات معه من قبل المتهم، أحد ملاك العقار، لكنه حاول بكل السُبل تهدئة الوضع بالعمل به لحين انتهاء فترة التعاقد، وسيترك المكان له.

إزالة اللافتات

وأضاف في حديثه مع «الوطن»: «وقت الواقعة كان في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين الماضي، وبدأت حينما طلب المتهم من المجني إزالة اللافتات التي تحيط بالمحل، مبررًا ذلك بشكوى أصحاب المحلات المجاورة، لكن الأخيرة رفض تلبيه طلبه، وأصر على بقائها فنشبت بينهما مشادة كلامية، تحولت إلى مشاجرة بالأيدي، لكن سرعان ما فضها الجيران وأصحاب المحلات».

وتابع: «المجني عليه من وقت استأجاره المكان كان في نيته العمل من أجل لقمة عيشه، لكن فوجئ بمعاملة سيئة من المتهم، وبعد أن طعنه المجني عليه صعد إلى شقته وغسل يديه وأرتدى ملابسه، وفر هاربًا، وأُبلغنا بعدها بعدة ساعات أنه جرى إلقاء القبض عليه»، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، وهي الإعدام شنقًا.

3 طعنات بسلاح أبيض

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين صاحب عقار وشاب، يدعى «ملاك. ع»، يبلغ من العمر 30 عامًا، ما أسفر عن مقتل الأخير بدائرة القسم، وانتقلت قوات لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب بها عدة طعنات متفرقة بجسده، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وقررت جهات التحقيق عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه؛ لاستكمال التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.