سياحة الإسكندرية: قمة المناخ توضح دور مصر في مواجهة التهديدات العالمية

قالت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن مصر استطاعت أن يكون لها دور فعال في مواجهة التغيرات المناخية التي تهدد العالم أجمع محليا ودوليا، وذلك برؤية مستقبلية نفذت من خلال تدشين عدد من الفعاليات والمبادرات القومية في رسالة ضمنية بأهمية الحفاظ على كوكبنا.

وأضافت أمل العرجاوي، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تكاتف الهيئات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني بزيادة وعي المجتمع نحو ضرورة الحفاظ على البيئة باستخدام وسائل صديقة للبيئة تقلل من تلك الملوثات والانبعاثات المتسببة في التأثير على المناخ البيئي وذلك وفقا لبيان هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية.

مؤتمر قمة المناخ ساهم في تنشيط السياحة

و تابعت مدير الهيئة بالإسكندرية، أن القطاع السياحي من القطاعات الرئيسية والاساسية في تأثيره بالتغيرات المناخية، وذلك لكونه قائم على أهمية توفير مناخ مناسب وملائم لتنشيط الحركة السياحية داخليا وخارجيا.

وأكدت «العرجاوي» أن هناك فعاليات خصصت للأطفال وطلاب المدارس منها تنظيم ورش عمل ضمن برنامج محاكاة مؤتمر أطراف المناخ Cop 27 في متحف الإسكندرية القومي بعنوان «المدن السياحية الخضراء و إدارتها» وكانت المحاضرة موجهة لطلاب المدارس لإشراكهم مجتمعيا في قضية المناخ العالمية.

العمل على زيادة الطلب السياحي بمصر

وأشارت إلى أن ورش العمل الموجهة للأطفال تناولت مفاهيم الاستدامة السياحية، والأساليب التي تطبقها دول العالم لزيادة الطلب السياحي مع الحفاظ على التنمية السياحية المستدامة و تأثير تغير المناخ على قطاع السياحة، ومن ثم على المجتمعات في العالم، مع مناقشة طرق و أساليب جعل السياحة أكثر مقاومة لمشكلة تغير المناخ بل و جعلها من القطاعات التي تعكس أثر هذا التغير من خلال تدشين جيل جديد من المدن الخضراء، مثل مدينة شرم الشيخ أول مدينة سياحية خضراء في مصر.

دمج الرياضة والفن بالمناخ للتوعية بالحفاظ على المناخ

و بالتزامن مع مؤتمر قمة المناخ أوضحت: «حرصنا أن تكون هناك فعاليات منظمة تدمج بين الرياضة والسياحة والمناخ وذلك من خلال فعالية ماراثون الدراجات الذي أقيم ضمن الملتقى العلمي للتغيرات المناخية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، وتم توعية المشاركين خلال الفعالية بكيفية الحفاظ على المناخ البيئي واستبدال أساليب حياتية بوسائل صديقة للبيئة».

فعاليات للأطفال من ذوي الهمم

وواصلت ان هناك أيضا فعاليات موجهه خصيصا للاطفال من ذوي القدرات الخاصة وذلك من خلال ورش عمل لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والورق في عمل مجسمات لنماذج سياحية سكندرية.