ضمن حياة كريمة.. الانتهاء من تطوير مركز شباب التناغة الشرقية بأسيوط

وقعت اللجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط ، برئاسة المهندسة سومة عبد العظيم مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية، ومهندسي جهاز تعمير أسيوط، محضر استلام مركز شباب التناغة الشرقية التابع لإدارة شباب ساحل سليم بعد الانتهاء من أعمال التطوير ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أعمال التطوير

وقال الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أن أعمال التطوير شملت تطوير مبنى إداري مجهز، يحتوي على كافة المرافق والخدمات، وملعب نجيل صناعي على أحدث تصميم، وأسوار، من أجل أن يصبح المركز مكان لائق لمن يتردد عليه من الشباب والنشئ، وخلق حياة أفضل لأبناء مصر تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بحياه المواطن المصري والعمل على إحداث نقل نوعية في مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعيه تتيح مختلف الخدمات الرياضية، والشبابية، والصحية والاجتماعية، والثقافية للنشء والشباب والمواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال التطوير بمراكز شباب حياة كريمة بالمحافظة تسير على قدم وساق وفقا للخطة الزمنية والمعايير والضوابط التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة، ويوجد متابعات مستمرة وميدانية لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع لتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات الإحلال والتجديد، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية بمعدلات إنجاز عالية.