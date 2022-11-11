أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. خفيفة على المدن الساحلية وسيناء

ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات والتي تبلغ نسبتها 40% على العديد من المحافظات مع تكون طقس غائم جزئيا نهارا معتدل مائل إلى البرودة ليلا لاسيما في محافظات الصعيد، مع نشاط لحركة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، أوضح البيان تعرض محافظات «البحيرة، الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، مطروح، السلوم، العلمين»، إلى سقوط أمطار بنسبة 40% على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

فيما تتعرض محافظات «بورسعيد، رفح، ووسط سيناء» إلى سقوط أمطار خفيفة تصل إلى متوسطة بنسبة 40% مع طقس غائم جزئيا.

وتسقط أمطار بنسبة 40% على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وتمتد إلى حلايب وشلاتين مع نشاط لحركة الرياح على فترات متفاوتة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار على كل من «القاهرة، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية»، حيث يكون طقسهم لطيف نهارا مائلا للبردة ليلاً مع تكون الغيوم.

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية عدم سقوط أمطار أيضا على محافظات الصعيد «المنيا، بني سويف، الفيوم، الأقصر، أسوان، سوهاج»، ويكون الطقس مشمس مائل إلى البرودة ليلا.

ارتفاع الأمواج غدا

ويكون ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط خفيفا إلى معتدل، حيث يترواح من 1:1.75 متر، وتكون في البحر الأحمر من 2:1.5 متر.