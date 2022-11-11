«الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا: نشاط لحركة الرياح وسقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا في المحافظات حيث تشير التوقعات إلى طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء مع فرص بسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة تصل نسبتها إلى 40% ونشاط للرياح على جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد حول حالة الطقس غدا في القاهرة جنوب الوجه البحري معتدل نهارا مائل إلى البرودة ليلا مع تكون الغيوم الجزئية وانعدام سقوط الأمطار.

حالة الطقس غدا

ويشهد غدا في شمال الصعيد طقسا مائلا إلى الحرارة نهارا مائلا البردة ليلا، فيما يشهد طقس جنوب الصعيد نشاطا لحركة الرياح على فترات متفاوتة.

وتضرب الأمطار غدا جنوب سيناء والبحر الأحمر طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية وذلك بنسبة 40% مع طقس غائم جزئيا ونشاط للرياح.

حالة الطقس غدا في محافظات السواحل الشمالية

فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا مائل إلى البرودة ليلا مع غيوم جزئية وسقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة بنسبة 40% على فترات متفاوتة.

فيما جاء طقس السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة بنسبة 40% مع طقس غائم جزئيا.

وجاءت درجات الحرارة في القطاعات كالآتي:

درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد 26 درجة مئوية وبلغت الصغري 14 درجة مئوية والتي تعد أقل درجة حرارة للعظمى.

وسجلت العظمى في القاهرة والوجه البحري 25 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

وجاء طقس جنوب الصعيد العظمي 30 درجة مئوية وتعد أعلى درجة حرارة للعظمى وبلغت الصغرى 16 درجة مئوية.

فيما سجلت العظمى في جنوب سيناء 28 درجة مئوية وبلغت الصغري 20 درجة مئوية

وجاء درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية 24 درجة مئوية وبلغت الصغري 18 درجة مئوية.