محمد رمضان يحتفل باقتراب قناته من 5 مليارات مشاهدة بأغنية «لو ناسيين أفكركم»

احتفل الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، باقتراب قناتة من تحقيق 5 مليارات مشاهدة، مستغلا الفرصة للإعلان عن قرب طرح أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم «لو ناسيين أفكركم».

محمد رمضان: لو ناسيين أفكركم قريبا

كتب محمد رمضان، خلال المنشور: «باقي 100 مليون، وقناتي تحقق أول خمسة مليار مشاهدة.. بالمناسبة دي انتظروا أغنية (لو ناسيين أفكركم) في خلال أيام قليلة.. ثقة في الله نجاح».

أحدث أعمال محمد رمضان

يصور محمد رمضان، حاليا، مسلسله الرمضاني الجديد «العمدة»، المقرر أن ينافس به خلال السباق الرمضاني 2023، ويشاركه في بطولته: هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش، تأليف محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

ويشارك رمضان، في بطولة فيلم «ع الزيرو» أمام نيللي كريم، وعدد من نجوم الفن، أبرزهم شريف دسوقي، شريف سلامة، جومانا مراد، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.