بغطاء على الوجه.. محمد رمضان يشعل حفله بمهرجان أفريقيا في دبي (فيديو)

أحيا محمد رمضان حفل غنائي مساء أمس، ضمن مهرجان أفريقيا الموسيقي الدولي الذي إقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشف محمد رمضان عن فيديو خاص من حفله بمدينة دبي وذلك عبر صفحته اعلى إنستجرام ظهر فيه وهو يلبس غطاءً على وجهه ويقدم أغنية «يا حبيبي»، التي قدمها مسبقًا على طريقة الديو مع العالمي ميتر جيمس.

محمد رمضان يكشف عن فيديو من حفلته

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلًا «صباح الخير يا حبيبي من مهرجان أفريقيا الموسيقي الدولي في دبي».

يذكر أنَّ محمد رمضان سيشارك في السباق الرمضاني المقبل لعام 2023 بمسلسل العمدة والذي سيتعاون فيه مع عدد كبير من الفنانين منهم زينة وفريدة سيف النصر وايمان العاصي وعصام السقا واحمد داش وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

وكان قد شارك رمضان العام الماضي في مسلسل «المشوار» الذي شارك فيه بجانب دينا الشربيني وندى موسي وعدد آخر من الفنانين.