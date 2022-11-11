عدوية يكشف مصير أغنيته مع محمد رمضان: مفاجأة غنائية مع مطلع 2023

كشف الفنان محمد عدوية عن اقتراب بدء العمل على التريو الغنائي الذي من المقرر أن يجمعه بالفنان محمد رمضان والذي سيشارك فيه أيضا والده الفنان الكبير أحمد عدوية.

محمد عدوية: نعمل على الأغنية في الوقت الراهن

وأوضح عدوية الصغير، لـ«الوطن»، أن الأغنية من فكرة محمد رمضان وأنه عرضها عليه وعلى والده، فتحمسا لها، ولكن انشغال الجميع في الوقت الحالي تسبب في تأجيل الأغنية.

وأكد عدوية أن الأغنية سيتم العمل عليها خلال الأسابيع المقبلة لكي تكون مفاجأة غنائية مع مطلع عام 2023.

محمد رمضان كان قد نشر منذ أيام صورة له رفقة الفنان أحمد عدوية ونجله من منزل الأخير قال فيها: «استعدوا لأغنيتي مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية وحبيبي واخويا محمد عدوية.. قريبا»

محمد عدوية يشدو مع والده فى ساقية الصاوي

يذكر أن الفنان محمد عدوية كان قد أحيا خلال الساعات الماضية، حفلا غنائيا رفقة والده الفنان أحمد عدوية في ساقية الصاوي، وقدم في الحفل أغنيات (سيبي روحك، ويليها سوبر مان، ولا كان، الناس نوعين، بيسلم عليا، بقاله كام يوم) وقدم أغنيات زحمة يا دنيا وسلامتها أم حسن والسح الدح إمبو مع والده أحمد عدوية.