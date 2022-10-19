محمد رمضان: «العمدة يختلف عن الحاج متولي.. وهيتفوق على الأسطورة والبرنس»

كشف الفنان محمد رمضان خلال استضافته ببرنامج the insider، تفاصيل مسلسله الرمضاني الجديد «العمدة»، الذي اعتقد البعض أنه على غرار مسلسل الحاج متولي.

محمد رمضان: العمدة هيتفوق على الأسطورة والبرنس

وقال محمد رمضان خلال البرنامج: «عملت أنا والمخرج محمد سامي، الأسطورة والبرنس، وبوعد الجمهور أن مسلسل العمدة هيتفوق عليهم».

ونفى محمد رمضان، أن يكون المسلسل على غرار مسلسل الحاج متولي، قائلا: «الدراما مختلفة تماما رغم التشابه في أني متجوز 4».

أعمال محمد رمضان

ويعيش الفنان محمد رمضان حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، إذ يصور مسلسل العمدة، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023، وكشف منذ أيام عن ملامح شخصيته به من خلال نشر أول صورة للشخصية عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام وظهر وهو يرتدي جلبابا وشعره به خصل بيضاء.

كما يواصل تصوير فيلمه «ع الزيرو»، الذي يشارك في بطولته نيللي كريم، شريف دسوقي، شريف سلامة، جومانا مراد، والطفل منذر، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.