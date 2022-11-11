«يا بختي بيه» لـ جنات تدخل تريند مصر.. وتقترب من المليون الأول

دخلت أغنية الفنانة جنات الجديدة «يا بختي بيه» تريند مصر بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، إذ جاءت في المركز 23 من بين 50 عملا، بعد أن اقتربت من تجاوز حاجز المليون الأول لها، عقب طرحها منذ أيام.

تعرف على صناع أغنية «يا بختي بيه»

جنات تعاونت في أغنية «يا بختي بيه»، مع الشاعر أحمد سرور، والملحن إسلام رأفت، وجرى تصوير الأغنية بطريقة الفيديو ليركس، ومن المقرر أن تطرح أغنيات ألبومها الجديد، على هيئة أغنيات سنجل منفردة كل فترة.

جنات كانت أدلت بتصريحات لـ«الوطن»، أوضحت فيها، أنها ستعمل على طرح أغنية جديدة كل ثلاثة أشهر، حتى لا تبتعد كثيرا عن جمهورها.

كلمات أغنية «يا بختي بيه»

كلمات أغنية جنات الجديدة: «ده محدش شافه إلا وقالي يا بختي بيهم الغيرة نفسي احطه ف قلبي أقفل عليها.. هو ده اللي الواحدة آه تروحله وتطلب إيديه.. ده محدش شافه إلا وقالي يا بختي بيهم الغيرة نفسي أحطه ف قلبي أقفل عليها.. هو ده اللي الواحدة آه تروحله وتطلب إيديه».