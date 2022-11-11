حياة كريمة تطلق مسيرة لدعم رؤية مصر 2050 بقمة المناخ «COP 27»

أطلقت مبادرة حياة كريمة، اليوم، مسيرة لدعم رؤية مصر في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، وذلك على هامش فعاليات المنطقة الخضراء في مؤتمر قمة المُناخ «COP 27»، والمُنعقد فى مدينة السلام «شرم الشيخ».

مسيرة حياة كريمة

وانطلقت مسيرة حياة كريمة، من أرض السلام بالمنطقة الخضراء، وبمُشاركة عدد كبير من الشباب المصري والجنسيات المُختلفة، وذلك لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، من التغيرات المُناخية ودعمًا لاستراتيجية مصر 2050.

وتعد مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية، من المبادرات المجتمعية بمفهومها الخدمي الكامل، إذ استهدفت توفير حياة أفضل للمواطنين المصريين، وراعت حقوق الإنسان بكل أبعادها، وعلى رأسها الاهتمام بالحق في الحياة، وتحسين جوانب المعيشة، من خلال تبني خطة موسعة لحياة كريمة بالريف، إذ تجسد المبادرة الرئاسية، رؤية الدولة للعدالة الاجتماعية.

تعزيز حقوق الإنسان

ويعمل مشروع حياة كريمة الذي يخدم أكثر من 60% من الشعب المصري على تعزيز حقوق الإنسان، بجانب أن تدخلاته تساهم في الحد والتكيف من التغيرات المناخية، فالتغيرات المناخية تهدد حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة، والحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، والحق في الغذاء، والحق في الصحة، والحق في السكن، والحق في تقرير المصير، والحق في الثقافة، والحق في التنمية.

دور مبادرة حياة كريمة

يأتي دور مبادرة حياة كريمة، إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كل جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لهدف التصدي للفقر المتعدد الأبعاد، وتوفير حياة كريمة، بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى، وتوابعهم والاستثمار في تنمية الإنسان، وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.