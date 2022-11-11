تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. حياة كريمة تستجيب لمناشدة مواطنة بمحافظة الإسماعيلية

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت مؤسسة حياة كريمة تقديم كل أوجه الدعم اللازمة للمواطنة أسماء أحمد عقب، بعد مناشدتها اليوم، ووفرت المؤسسة شقة سكنية لها ولأولادها بمحافظة الإسماعيلية مع توفير مشروع اقتصادي لها، وتوفير جميع احتياجات أسرتها.

وكانت فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة تواصلت على الفور مع المواطنة، للاستعلام عن حالتها، إذ تبين أنها متزوجة ولديها ثلاثة أبناء، وزوجها مريض يعاني من التليف الكبدي وغير قادر على العمل وهي من تعول الأسرة بالكامل.

توفير مشروع للمواطنة تعول منه أسرتها

ولم يقتصر دور المؤسسة علي توفير الوحدة السكنية فقط، وإنما تم اتخاذ اللازم لتوفير مشروع لها تستطيع من خلاله أن تعول أسرتها وتوفر لهم الحياة الكريمة.

وتأتي هذه الاستجابة سعيًا من المؤسسة لتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا واستكمالًا للخطوات التنفيذية للمبادرة، ومحاولة من المؤسسة لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.