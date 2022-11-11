رواد المقارئ: حضور مجالس القرآن صفعة على وجه دعاة التخريب (صور)

أكد رواد المقارئ من الجمهور أن حضور مجالس القرآن الكريم بالمساجد صفعة على وجه دعاة التخريب والفوضى الذين ‏يبثون الشائعات والأكاذيب، فمصر آمنة بفضل الله (عز وجل) وبرعايتها للقرآن الكريم وأهله، ولن يضام بلد يكرم أهل الله وخاصته، سائلين الله أن يحفظ مصر وأهلها من كيد الكائدين وحسد الحاسدين.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن ‏الكريم خاصة بجمهور المساجد، شهدت مقارئ الجمهور التي عقدت عقب صلاتي العصر والمغرب اليوم الجمعة إقبالًا كبيرًا وحرصًا من ‏روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم ‏معانيه.