الأوقاف تعلن افتتاح 11 مسجدا اليوم أبرزها «السيدة رقية» في القاهرة

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح مجموعة من المساجد اليوم، إذ افتتحت مديرية أوقاف القاهرة، توسعة وتطوير مسجد السيدة رقية (رضي الله عنها) بالقاهرة، ضمن خطة التوسعة والتطوير، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بيوت الله مبنى ومعنى، ليصل إجمالي ما جرى افتتاحه منذ أول يوليو الماضي، 340 مسجدًا، منها 272 ما بين جديد وإحلال وتجديد، و68 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وافتتحت مديرية أوقاف الدقهلية، اليوم، مسجدي برهام سلامة في عزبة برهام سلامة ببلقاس، والبساتين في الستاموني ببلقاس.

وافتتحت مديرية أوقاف القليوبية، المسجد الجديد «الساحة» بشبين القناطر التابع لإدارة أوقاف شبين القناطر شرق، ضمن خطة الصيانة والترميم.

وافتتحت مديرية أوقاف كفر الشيخ، مسجد أبو بكر الصديق في العقارية بسيدي سالم شرق، ضمن خطة الإحلال والتجديد.

وافتتحت مديرية أوقاف المنوفية، 4 مساجد جديدة هي: مسجد الرحمة في عزبة حمدان بأشمون، مسجد التوبة في عزبة الخياطين بالشهداء، مسجد السلام في سمان بالباجور، مسجد التقوى في كفر سرسمون بالشهداء.

وافتتحت مديرية أوقاف أسوان، مسجدي القنان في قرية القنان بالبصيلية بحري، وعلي زين العابدين في البصيلية بحري.