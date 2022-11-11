تطورات جديدة في مصرع شخص إثر مشاجرة النزهة.. قانوني يوضح العقوبة

أمرت جهات التحقيق بالنزهة بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة فى واقعة مصرع شخص تصادف مروره أثناء مشاجرة في منطقة النزهة بالقاهرة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان الذي شهد إطلاق النار بين الطرفين لكشف ملابسات لحظة مصرع المجني عليه، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة والاستماع إلى أهل المجني عليه.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة النزهة بالقاهرة، فكانت بدايتها عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة في النزهة يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين ووجود متوفى، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص في المكان تبين أنه نشبت مشاجرة بين طرفين، وكانت بدايتها مشادة كلامية بينهما ليعتدي الطرف الأول على أحد أفراد الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض، ما أحدث به إصابته، وأثناء التدافع سقط المجني عليه أرضًا والذي تصادف مروره أثناء المشاجرة بين الطرفين، وتوفي بعد ارتطام رأسه بحجر.

وضبط رجال الشرطة طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، كما انتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان المجني عليه.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة، أوضح ياسر سيد المحامي بالنقض، أن المواد 375 مكرر، والمادة 375 مكررا «أ» من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 7 لـسنة 2011، مواد البلطجة، تنص عليه أنه يعاقب بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وذلك «لكل من يقوم بنفسه أو بواسطة أحد باستعراض قوته أو التهديد أو التلويح بالعنف، أو تكدير الأمن العام أو السكينة، أو يعطل تنفيذ القوانين، ومن ألقى الرعب في نفس شخص أو كدر أمنه أو طمأنينته أو سكينته، أو عرض حياته للخطر، أو ألحق به الضرر أو بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو مس شرفه أو اعتباره حريته الشخصية».

وأضاف أن العقوبة بالسجن أو السجن المشدد فى حالة «ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت، وإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد».