منسقة منصة المناخ بالإسماعيلية: مشروعات مصر فخر أمام العالم في COP 27

قالت الدكتورة ماجدة عطا منسقة منصة المناخ في الإسماعيلية، إن مشروعات مصر المختلفة عُرضت بشكل مشرف في قمة المناخ في شرم الشيخ وكانت مميزة بين جميع المشروعات.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن المنطقة الخضراء في شرم الشيخ تضم العديد من المشروعات الخضراء، سواء حكومية أو تابعة لجمعيات ومبادرات مشاركة في القمة.

وتابعت: «المشروعات تتنوع بين أفكار في المجتمع الزراعي أو الصناعي وأيضا الأفكار التكنولوجية التي تربط بين التكنولوجيا والتحول الأخضر في العديد من المشروعات».

عطا: 10 مشروعات تشارك من الإسماعيلية

وأشارت إلى أن 10 مشروعات تشارك من محافظة الإسماعيلية في قمة المناخ، بينها مشروعات بحثية ومشروعات منفذة على أرض الواقع.

وواصلت أن مشروع الإسماعيلية الجديدة لتدوير المخلفات من بين المشروعات المشاركة إلى جانب أبحاث لأساتذة بجامعة قناة السويس.

المشاركون من 17 عاما وحتى الستينيات من العمر

ولفتت إلى أن الأجنحة المصرية وفعالياتها، شهدت حضورا من المشاركين الأجانب من مختلف الدول خلال الأيام القليلة الماضية لتنوعها واختلافها عن باقي الأفكار.

وقالت إن هناك مشاركين في قمة المناخ اختلفت أعمارهم من 17 عاما وحتي الستينيات من العمر من مختلف الجنسيات وهو ما ميز القمة عن غيرها.