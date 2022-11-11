إصابة 7 إثر اصطدام سيارة إسعاف بتوك توك في المنيا

أصيب 7 أشخاص بينهم 5 سيدات، اليوم الجمعة، وذلك إثر اصطدام سيارة تابعة لهيئة الإسعاف بتوك توك، بطريق مصر أسوان الزراعي السريع أمام قرية الكفور التابعة لمركز مطاي في شمال محافظة المنيا.

اصطدام سيارة إسعاف بتوك توك

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 471 تابعة لهيئة الإسعاف، قيادة خالد جمال، وتوك توك بدون لوحات معدنية، قيادة علاء عويس، بالطريق الزراعي مصر أسوان السريع أمام قرية الكفور بمركز مطاي، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم 5 سيدات.

وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ

بانتقال سيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال الأمن والفحص تبين وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ من سائق التوك توك، مما أسفر عن إصابة كل من: عزه أبو بكر محمد 45 عاما، نادية علي عبد الله 40 عاما، مديحة حسن سالم 25 عاما، ريتاج علاء عويس، عامين، خيرية عربي مطاوع 25 عاما، بهاء عويس محمد 26 عاما، علاء أحمد محمود 4 سنوات، وجميعهم يقيمون بقرية لطف الله بمطاي.

تم نقل المصابين لمستشفى مطاي المركزي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح وىشتباه كسر وىرتجاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم التحفظ علي سيارة الإسعاف والتوك توك تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.