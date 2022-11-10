إصابة ربة منزل سقطت من سيارة أجرة بالطريق الدائري في المنيا

أصيبت سيدة، اليوم، إثر سقوطها من سيارة أجرة بالطريق الدائري، أمام عزبة الهيما التابعة لمركز المنيا، لاختلال توازنها، وجرى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

سقوط سيدة من سيارة أجرة بالطريق الدائري

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط فاطمة خلف عبد الحميد 40 عاما، ربة منزل، من سيارة أجرة، أثناء سيرها بالطريق الدائري أمام عزبة الهيما، بسبب اختلال توازنها، ونتج عن ذلك إصابتها باشتباه ارتجاج وكسر بالساق، وتم نقلها لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

انقلاب دراجة بخارية بالطريق الأوسط

وكان مدير الأمن، تلقى إخطارا ظهر اليوم، بانقلاب دراجة بخارية دون لوحات معدنية بالطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة، بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عنه إصابة كل من: أسامة رؤوف البدري 33 عاما موظف، شقيقه مصطفي 35 عاما نقاش، محمود محمد رضا 38 عاما، عامل، يقيمون بحي أبو هلال جنوب مدينة المنيا، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات وإشتباه ما بعد الإرتجاج، وتحرر محضر بالحادث، وتباشر النيابة العامة التحقيق.