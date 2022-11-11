محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى والده السادسة: إملا عينك من حبايبك

أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز الذكرى السنوية السادسة لرحيل والده الفنان الكبير محمود عبد العزيز الذي رحل عن دنيانا في عام 2016.

محمد محمود عبدالعزيز: قالولي الوقت هايعدي ومابيعديش

كتب محمد محمود عبدالعزيز عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «غداً الذكرى السنوية السادسة لرحيل الأب والمعلم والسند والضهر.. قالولي الوقت هايعدي ومابيعديش، وقالوا الزمن بينسى ومانسانيش، أنا فاكر كل حاجة، كل كلمة وكل لحظة، وكأن الزمن ثابت وما بيمشيش.. زي ما قلت وهافضل أقول، نصيحة لوجه الله: إملا عينك من حبايبك».

وأضاف «كل واحد يملى عينه من اللي بيحبه ويصارحه بحبه، مش لازم نعلن مشاعرنا بعد ما يمشوا، لو بتحب حد روحله وقوله واقعد معاه واملى عينك منه واستمتع بوجوده وبقربك منه».

محمود عبدالعزيز توفي عام 2016

اختتم حديثه بدعاء «اللهم ارحم كل من رحلوا عنا وثبتهم عند السؤال وصبر قلوب ذويهم واشفِ كل مريض ورد كل غائب وهونها علينا جميعاً يا رب العالمين، وأسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا».

يذكر أن الفنان محمود عبدالعزيز كان قد رحل عن دنيانا بعد صراع طويل مع المرض.