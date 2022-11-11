«مصر تستطيع»: 10 طلاب مصريين يفوزون بكأس العالم لإيناكتس للمرة الرابعة على التوالي

قالت حبيبة سعد، عضوة بفريق جامعة عين شمس الفائز بكأس إيناكتس، إن المشروع الذي شاركت به في إيناكتس هو الاستفادة من جراد النيل الذي يسبب ضررا لشباك الصيادين ويقضي على الثروة السمكية، مشيرة إلى أنه جرى الاستماع للصيادين ومعرفة مدى تأثير جراد النيل على طبيعة عملهم، بالإضافة لمعرفة تأثيره على تربة نهر النيل، وتحويله إلى علف للدواجن واستخراج مواد من قشوره تدخل في صناعة الأدوية والمواد الحافظة للطعام.

ومن جانبها، أضافت نيرة ناصر، عضوة بفريق جامعة عين شمس الفائز بكأس إينكاتس، خلال استضافتها ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع على فضائية «DMC»، أن المشروعات المقدمة للفوز بالمسابقة تمت بعد استشارة الأكاديمين وأساتذة كلية العلوم للتأكد من صحة المعلومات الموجودة لدى الفريق.

رصد المشكلات التي تواجه السكان

وأوضح محمد سعد، عضو فريق جامعة عين شمس الفائز بكأس إيناكتس، خلال استضافته بنفس البرنامج، أن الفوز بالكأس يرجع لإرادة الفريق الذي بدأ منذ بداية العام في رصد المشكلات التي تواجه السكان والبحث عن حلول لها بشكل مبتكر من خلال استشارة الأكاديمين والمتخصصين، ويبدأ تنفيذ المشروع بالتعاون مع إيناكتس، لافتا إلى أنه في نهاية العام يجري إعداد عرض تقديمي نهائي ويعلن على المستوى المحلي بمنافسة 35 جامعة في مصر ثم يجري تتويج الفريق الفائز بالتصعيد على المستوى الدولي مع 32 دولة.

الفوز بالجائزة ليس سهلا

وقالت فاطمة سري، منسق إيناكتس مصر، خلال استضافتها في برنامج مصر تستطيع، إن الفريق المصري فاز بكأس إيناكتس للمرة الرابعة على التوالي، والسادسة في تاريخ المسابقة، لافتة إلى أن الفوز بالجائزة ليس سهلا نظرا لمنافسة العديد من الدول.

وأوضحت أن الأدوار الأولية كانت أصعب من النهائية، إذ نافس الفريق المصري في دور الـ16؛ المغرب والبرازيل ونيجيريا، لافتة إلى أن جهود الشباب المصري الذكي مكنته من الفوز بالمسابقة وتنفيذ 4 منتجات جديدة من النفايات.