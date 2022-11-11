متحدث «الصحة» لـ«مصر تستطيع»: 73% من الأطفال مصابون بالفيروس المخلوي التنفسي

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن قطاع الطب الوقائي أجرى مسحا خلال الفترة الماضية للتأكد من الحقائق التي تقول إنه في فترة الخريف والشتاء تنتشر فيروسات تنفسية على مستوى العالم منها فيروس الإنفلونزا والفيروس الغدي وغيرهما من الفيروسات، لافتا إلى أن الطب الوقائي مسح عددا كبيرا من الأطفال المصابين بارتفاع درجة الحرارة والكحة وسيلان الأنف.

الفيروس المخلوي التنفسي

وأوضح «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC»، أن فحص الطب الوقائي للحالات يبين أن الوضع الحالي هو الذي يحدث كل عام، ولدينا ما يقرب من 73% من الأطفال محل المسح مصابون بالفيروس المخلوي التنفسي وهو فيروس واسع الانتشار يصيب الأطفال بشكل كبير، مشيرا إلى أن باقي الأطفال مصابون بالإنفلونزا العادية والفيروس الغدي، و99% من المصابين يتم شفاؤهم بعد التعرض لحالة من سيولة الأنف وارتفاع درجة الحرارة و1% فقط من المصابين حديثي الولادة لديهم عوامل خطورة ويحتاجون لدخول المستشفيات، وهو الوضع القائم منذ عامين.

الإنفلونزا والفيروس الغدي

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن الفيروسات تنتشر بشكل طبيعي مثل الإنفلونزا والفيروس الغدي، وقد يكون أصلها حيواني أو الانتقال من إنسان لإنسان في فترة الخريف ودخول الشتاء، موضحا أن الإنفلونزا لديها قدرة على الانتشار وتصيب مختلف بلاد العالم، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة يقوم بأعمال الترقب الدورية.