متحدث الصحة لـ«مصر تستطيع»: توقفوا عن تقبيل الأطفال لمنع انتقال الفيروسات

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الطب الوقائي، نفذ مسحا كبيرا على مستوى الأطفال المصابين بأعراض الأمراض التنفسية بشكل دوري، للتأكد من أن الحالات حاليا ليست جديدة أو مختلفة عن الحالات المعتادة في الفترة بين الخريف والشتاء في كل عام، لافتا إلى أن أعراض الفيروسات التنفسية متشابهة، وكذلك العلاج المستخدم لمواجهتها.

غسل الأيدى باستمرار وتنظيف الأسطح

أوضح «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، في برنامج «مصر تستطيع» على فضائية «DMC»، أن طرق الوقاية تبدأ بغسل الأيدي باستمرار، وتنظيف الأسطح، مع ضرورة التوقف عن تقبيل الأطفال في هذه الأوقات، منعا لانتقال الفيروسات، وفي حالة وجود صعوبة في التنفس، أو تغير لون الجلد للأزرق، يجب التوجه الفوري للطبيب أو المستشفى، لتلقى العلاج.

الفيروسات التنفسية تنتقل بالاختلاط

أشار متحدث الصحة، إلى أن 99% من الحالات المصابة بأمراض الجهاز التنفسي، تتعافى دون الذهاب للمستشفى، مؤكدا أنه في حال تعرض الطفل لأي نزلات تنفسية، يجب أن يبقى في المنزل حتى تمام الشفاء، دون الذهاب للمدرسة، لأن الفيروسات التنفسية تنتقل بالاختلاط، وأغلب الإصابات تكون في عمر العامين.

تناول السوائل والأغذية المحفزة للمناعة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، أن رفع المناعة يتم من خلال تناول السوائل والأغذية المحفزة للمناعة، وتناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي، مثل البرتقال والليمون، مع الحرص على التهوية الجيدة، وعدم التعرض لموجات البرد بشكل مباشر.