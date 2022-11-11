عاملة بنادي سموحة لـ«مصر تستطيع»: لاقيت شيك بمليون جنيه وسلمته.. فخورة بتكريمي

عثرت على شِيك ملقى على الأرض في مكان عملها قيمته مليون جنيه، وعلى الفور ردته لإدارة النادي الذي تعمل به دون أي تفكير، لتعبر عن الضمير الحي والعيون المكتفية بما لديها.

قالت عبير علي، عاملة بنادي سموحة أعادت شيك بمليون جنيه لصاحبه، إنها وجدت الشيك خلال عملها في النادي بمبلغ مليون جنيه لحامله، متابعة «أول ما لقيت الشيك بلغت مديري في العمل وسلمته الشيك لاتخاذ اللازم».

تكريم وتقدير

وتابعت «عبير» في حديثها لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية DMC: «لما عرفت إنهم هيكرموني كنت فخورة بفسي لأني مكنتش أتوقع تكريمي من مجلس الإدارة وزملائي، وكل واحد خارج من بيت أصيل بيبقى عارف الحلال والحرام».

مجلس إدارة نادي سموحة

ومن جانبه، قال شاكر عبد الحليم، مدير الخدمات بنادي سموحة، إن «الموظفة سلمت الشيك وتبين أنه شيك مفتوح لحامله ومدون به اسمان في نهايته، وعلى الفور أبلغت رئيس مجلس الإدارة بمذكرة رسمية، وعلى الفور تم تكريم الموظفة ومنحها مكافأة مالية».

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي برئاسة المحاسب وليد عرفات قام بتكريم الموظفة عبير علي لأمانتها وإخلاصها في عملها.