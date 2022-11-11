عضو بـ«الشيوخ»: دعم بايدن للطاقة النظيفة بمصر يعكس اهتمام واشنطن بتغيرات المناخ

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان بمجلس الشيوخ، على أهمية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى شرم الشيخ، للمشاركة في قمة المناخ COP 27، مشيرا إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي توجيه 500 مليون دولار لدعم مشروعات الطاقة النظيفة في مصر، بالإضافة إلى 150 مليون دولار إلى أفريقيا لدعم مشروعات التكيف المناخي، يعكس حرص بلاده على مواجهة التغيرات المناخية وآثارها على الدول النامية.

لقاء السيسي وبايدن

وقال «صبور»، في بيان له منذ قليل، إن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي بالرئيس عبد الفتاح السيسي حمل قدرا كبيرا من الود والتفاهم، والتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن اللقاء تناول مناقشة عدد من القضايا والعالمية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعميق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، موضحا أن هذه الزيارة تأتي بعد ساعات من اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي برئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيولوسي، والذي تناول العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

الرئيس السيسي كان حريصا خلال اللقاء على توضيح أوضاع حقوق الإنسان

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي كان حريصا خلال اللقاء على توضيح أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهي القضية التي تحظي باهتمام غربي كبير، مشيرا إلى أن الرئيس أكد أن الدولة المصرية تتحرك في هذا الملف بجدية بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتشكيل لجنة العفو والإفراج عن عدد كبير من السجناء بعفو رئاسي بعد دراسة ملفاتهم.

وشدد «صبور» على عمق العلاقات المصرية- الأمريكية، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر شريك اقتصادي لمصر، بعد الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى حرص الولايات المتحدة على تعزيز علاقتها بمصر لمكانتها الإقليمية ودورها في حفظ أمن واستقرار الشرق الأوسط، بالإضافة إلى دورها كأكبر وأهم سوق في أفريقيا للصادرات الأمريكية، ورابع أكبر سوق للمنتجات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.