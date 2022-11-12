أستاذ بجامعة فرنسا: المناخ تسبب في هزيمة الجيش الفرنسي عام 1812

قال الدكتور عبدالرازق الكومي، رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة طنطا، إن التغيرات المناخية تسبب ارتباكا في الوظائف داخل جسم الإنسان، والمناخ تم استخدامه في الحروب، وكانت هزيمة الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت داخل أوروبا بسبب برودة الجو، وعدم قدرة الجندي الفرنسي على تحمل برودة الجو والقتال.

وأوضح «الكومي»، أنه في عام 1812 عمل نابليون بونابرت وجيشه الكبير على غزو روسيا، ولكن اضطر الجيش الفرنسي إلى التراجع بعد أن لقي أكثر من 400 ألف جندي فرنسي حتفهم وغالبية هؤلاء سقطوا بسبب البرد والجوع.

أسباب التغيرات المناخية

وأوضح «الكومي»، في الندوة التي نظمتها كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، بعنوان «التغيرات المناخية.. الأسباب والتأثيرات المتوقعة والتكيف معها»، أن أسباب التغيرات المناخية، ثاني أكسيد الكربون واشعاع الشمس والاشعاع الأرضي، والاحتباس الحراري، وأن نسبة ثاني أكسيد الكربون زادت عن المعدل الطبيعي بسبب الثورة الصناعية تضاعفت نحو 4 مرات مؤخرًا، والغلاف الغازي لا يعترف بالحدود السياسية، وهنا نقول «أن الملوث ربما يكون في أمريكا والمتأثر في مصر، الكل متضرر».

وأوضح أن التغيرات المناخية لها أضرار منها، ارتفاع دراجات الحرارة، وحدوث جفاف للمياه في مناطق وزيادتها في مناطق أخرى ولكنها غير مؤهلة لاستقبال مثل تلك الكميات من المياه وهذا حدث مؤخرا عندما تعرضت دول الخليج العربي إلى فيضانات وسيول مؤخرا، وأيضا من الأضرار إذابة الجليد وأيضا زيادة ارتفاع منسوب وسطح البحر على السواحل وبالتالي ستكون المساحات الخضراء ضمن سطح البحر مع العام 2080، إلى جانب زيادة نسبة معدل الملح في الأراضي وتدهور التربة الزراعية وتلف المحاصيل.

مسابقة وجوائز تشجيعية

في السياق، قالت الدكتورة رانيا الإمام، عميد كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، أن ما يحدث في مصر وتحديداً مدينة شرم الشيخ، واحتضان أم الدنيا قادة العالم في مؤتمر المناخ شيئا عظيما يدعو للتفاخر، ومصر دائما قاطرة المبادرات العالمية، والمناخ يستحق منا جميعاً المحافظة عليه وعلى البيئة والمتنفس الجمالي والصحي.

وشجعت «الإمام» الطلاب والطالبات بالكلية على الابتكار وتقديم المشروعات الخضراء الذكية ضمن مسابقة تنظيمها الكلية حول المحافظة على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية وستكون هناك جوائز قيمة إلى المراكز الأولى.

زيادة الوعي والحافظ على البيئة

وقال الدكتور وليد العشري، أستاذ الصحافة بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، أن ما يحدث في مصر وتحديداً مدينة شرم الشيخ من عقد مؤتمر المناخ بمثابة القضاء على المرض وليس العرض فقط، وعمل السيسي على إطلاق الجمهورية الجديدة بـ3 محاور ، حياة كريمة وهي مشروع القرن والذي يعمل على تطوير الريف المصري وجعل القرية نموذجًا لا يقل عن المدينة في توفير الخدمات، ثم الحوار الوطني الذي يحتضن كافة طوائف المجتمع والاستماع إلى مشاكلهم وطرح أفكار ومقترحات من أجل حلها والعمل على تطوير المجتمع.

وأشار العشري، إلى أن المحور الـ3، وهو مؤتمر المناخ الذي يعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ بحضور قادة العالم لمناقشة المشاكل والمتغيرات المناخية ووضع حلول لها واهما الطاقة الخضراء، مطالبا من الحضور الحفاظ على البيئة و كل منا مسؤول عن توعية أفراد الأسرة ومن حوله بخطورة التغيرات المناخية وتشجيع المواطنين على زراعة الأشجار والحافظ على البيئة.