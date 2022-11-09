رئيس أوكرانيا يعلن إنشاء 4 إدارات عسكرية في خيرسون بعد انسحاب روسيا

وجّه الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكي، بإنشاء 4 إدارات عسكرية في خيرسون، بعد إعلان روسيا الاتحادية الانسحاب منها، قبل قليل، في تطور مفاجئ للأزمة الروسية الأوكرانية، في شهرها التاسع، بحسب خبر عاجل بثته قناة «العربية» السعودية.

روسيا: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا

وخرجت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، في بيان، لتؤكد أن بلادها مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا، شريطة احترام الأمور التي حدثت في أرض الواقع، والحفاظ عليها.

بوتين يغيب عن قمة العشرين

ويغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن قمة العشرين المقرر عقدها في إندونيسيا منتصف الشهر الجاري، وبهذا لن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي فرضت بلاده على روسيا عقوبات اقتصادية منذ فبراير، ومنعت تصدير قطع غيار الأسلحة لها للضغط عليها اقتصاديا لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.