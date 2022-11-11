الرئيس الأوكراني: مدينة خيرسون أصبحت تحت سيطرتنا.. القوات الخاصة بداخلها الآن

قال الرئيس فولديمير زيلينسكي، بعد الانسحاب الروسي من «خيرسون»، إن المدينة أصبحت تحت سيطرة بلاده، مضيفا أن القوات الخاصة الآن داخل المدينة.

احتفالات في «كييف» بعد انسحاب القوات الروسية من «خيرسون»

وفي وقت سابق، احتفل الأوكرانيون في العاصمة «كييف» بعد انسحاب القوات الروسية من «خيرسون»، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

من جانبها، حظرت روسيا، دخول 200 شخصية أمريكية إلى أراضيها بشكل دائم بينهم، المتحدثة باسم الرئاسة «البيت الأبيض»، كارين جان بيير وفاليري أخت الرئيس الأمريكي وأخويه جيمس وفرانسيس بايدن، ردا على العقوبات الشخصية المتزايدة التي تفرضها إدارة الرئيس جو بايدن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«الاتحاد الأوروبي» يدرس فرض حظر على استيراد ماس روسيا

من جانبه، قال مصدر في «الاتحاد الأوروبي»، إن الاتحاد يدرس فرض حظر على استيراد الماس الروسي وأنواع معينة من المعادن، مضيفا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إن الحظر قد يؤثر أيضا على بيلاروسيا.

بدوره، دعا المستشار الألماني أولاف شولتز في اتصال هاتفي مع زيلينسكي إلى تمديد صفقة حبوب البحر الأسود، التي تنتهي يوم 19 نوفمبر المقبل، فيما أكدت «برلين» استمرار دعمها لـ«كييف».

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس «مجلس الفيدرالية» الروسي قسطنطين كوساتشوف، عبر «تليجرام»،إن «وكالة الطاقة الذرية» والدول الغربية يجب أن يطلبوا تفسيرات عاجلة من أوكرانيا بشأن قصف محطة «زابوريجيا» النووية، وليس التركيز على جزيئات اليورانيوم في منشآت «طهران» النووية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.