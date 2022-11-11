الآلاف يحضرون حفل الفنان أحمد شيبة بالغردقة وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

توافد الآلاف على شواطئ الغردقة من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة على الشواطئ الجمعة لحضور حفل الفنان أحمد شيبه، والذي استضافته مدينة الغردقة بهدف تشجيع وتنشيط السياحة على الشواطئ المفتوحة.

شيبة: مصر بخير

وأكد الفنان أحمد شيبة في تصريحات لـ«الوطن» أن حفل اليوم رد قوي على أن مصر بخير، وأن المصريين لا يفرقهم أحد، مؤكدا أن مصر قوية بمؤسساتها وشعبها.

وأعلن شيبة أنه شارك في أغنية جديدة لكأس العالم بمشاركة فنانين عرب من بينهم وأحلام الكويتية والفنان.

الحفلة خير رد للمصريين

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر إلى أنه تم تنظيم حفلة الفنان أحمد شيبة اليوم، وسط توافد الآلاف من السائحين الأجانب والمصريين من نزلاء الفنادق السياحية بالغردقة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

ومن جهته، أوضح عاطف البيه رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة إلى أن حفل الفنان أحمد شيبة رفع نسبة إشغالات معظم الفنادق إلى 100%، لافتا إلى أن الآلاف من المواطنين على حفل هو خير دليل على وعي المصريين وحبهم لمصر.