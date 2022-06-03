أحمد شيبه وإسلام شندي ينتهيان من تصوير كليب جديد بقيادة محمد القاضي

انتهى الثنائي أحمد شيبه وإسلام شندي من تصوير فيديو كليب جديد يجمعهما سويا بعنوان money منذ أيام قليلة، ويشارك معهما المطرب إسلام دولسيكا، وذلك تحت قيادة المخرج محمد القاضي.

وتم تصوير فيديو كليب money لـ شيبة وشندي ودولسيكا في أحد القصور التي تقع في منطقة البحر الأعظم على مدار يوم كامل، حيث اختار المخرج محمد القاضي أن يكون التصوير بالكامل داخل القصر ولكن في أكثر من لوكيشن.

أحمد شيبة في ديو غنائي مع إسلام شندي ودولسيكا

أغنية money هي من كلمات إسلام شندي وكوكو وكذلك من توزيع شندي وخليل وإخراج محمد القاضي وسيتم طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من كل تفاصيل المونتاج.

وكان قد انتهى أحمد شيبة وشندي ودولسيكا من تسجيل الأغنية مؤخرا في أحد الاستوديوهات الخاصة بهم.

آخر أعمال إسلام شندي

يذكر أن إسلام شندي كان قد طرح له مؤخرا ديو غنائي مع الفنان محمد رمضان بعنوان بلالين والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وتصدرت ترند موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث وصلت نسبة مشاهدتها إلى مليون ونصف مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية ...

جامد أنا كده من يومي

نسخة واحدة وهما قلدوني

بالأسطورة أنا لقبوني

صعبة عليكوا انكوا توصلولي

عاوز أخصام جديدة

القدام بقوا معجبين

اسأل كل اللي قبلك

هيقول لك أنا مين

أنا واخد المجال ده رايح جاي

عاللي يشيل أنا اللي رحت

بيعت الميه في حارة السقايين

أما الفنان أحمد شيبة فكان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان أنا بابا والتى تعاون فيها مع الشاعر سامح الكومي وألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيرى وتخطت نسبة مشاهدتها حاجز النصف مليون مشاهدة.