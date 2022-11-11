أستاذ علوم سياسية عن تصريح «بايدن» بأن مصر المكان المناسب لقمة المناخ: يؤكد دورها الحيوي

«مصر هي المكان المناسب لانعقاد قمة المناخ 2022».. تصريح مهم أدلى به الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم خلال لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، له دلالات عديدة كشف عنها الدكتور أسامة مخيمر، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف.

الدلالة الأولى هي لفت النظر لأهمية الدور الذي تلعبه مصر في المنطقة، بحسبما رواه «مخيمر» في حديثه لـ«الوطن»، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى مصر على أنها شريك قوي في المنطقة.

توافر رؤية واضحة لدى القيادة المصرية

الدلالة الثانية التي يحملها تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، حددها رئيس قسم العلوم السياسية وهي إعادة تأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في المنطقة بشأن قضية التغيرات المناخية، خاصة مع تأكيد الرئيس الأمريكي أن مصر هي المكان المناسب لانعقاد القمة، الأمر الذي ينعكس على الاستقرار في مصر وتوافر رؤية للقيادة المصرية من حيث الوقت والجهد والاهتمام بما يجعلها تنظم مؤتمرا بكل جدوله وأجندته التي تطرحها للعالم أجمع.

وأكد الدكتور أسامة مخيمر، أن نجاح قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ يدل على نجاح مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أن كل هذه النجاحات تعود بالإيجاب على القاهرة الأفريقية، خاصة وأنها من أكثر القارات التي تعاني من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

مصر تربطها بالدول الأفريقية علاقة قوية

نجاح قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، يؤكد بحسب رئيس قسم العلوم السياسية استفادة الدول الأفريقية من الدعم الذي تقدمه الدول الكبرى، حتى وإن لم يكن في صورة تمويل، موضحاً أن الدعم يمكن أن يكون في صورة تقديم منح أو أجهزة أو برامج للتنمية.

تربط مصر بالدول الأفريقية علاقة قوية، ظهرت جلياً من الزيارات المتكررة للزعماء الأفارقة إلى مصر وزيارة مصر لهم، وبحسب الدكتور أسامة مخيمر، يدل ذلك على الاهتمام الأفريقي الواضح بالنسبة لمصر واعتبار مصر نموذجاً لنهضة الدول في البنية التحتية وأخيراً نجاحها في عقد قمة المناخ وهذا يدل على أن الدول الأفريقية قادرة على إدارة مثل هذه الفعاليات الكبرى.