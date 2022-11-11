ازدهار اقتصادي غير مسبوق بين مصر وأمريكا.. والتبادل التجاري يرتفع لـ8.6 مليار دولار

شهدت العلاقات «المصرية- الأمريكية»، تحسنا كبيرا وغير مسبوق في الفترة الأخيرة على المستوى الاقتصادي والاستثماري.

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن العلاقات المصرية الأمريكية شهدت تطوراً كبيراً فى الفترة الأخيرة على المستوى الاقتصادى والاستثمارى، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الاستثمارات الأمريكية بمصر لتسجل 9.2 مليار دولار خلال العام المالى «2020 - 2021»، مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالى «2019 - 2020» بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%.

وأضاف «شعيب»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بيانات الجهاز كشفت أن تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة سجلت نحو 1.4 مليار دولار خلال العام المالى «2020 - 2021»، مقابل 975.2 مليون دولار خلال العام المالى «2019 - 2020» بنسبة ارتفاع قدرها 40.9%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأمريكيين العاملين فى مصر 42.8 مليون دولار خلال العام المالى «2020 - 2021» مقابل 49.9 مليون دولار خلال العام المالى «2019 - 2020» بنسبة انخفاض قدرها 14.1%.

وأكد الخبير الاقتصادى أن هناك ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة لتصل إلى 8.6 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 6.3 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 37.4%، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة ارتفعت لتصل إلى 2.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 56.3%.

تصدير مجموعات سلعية وطنية أبرزها الملابس والسجاد والزجاج واللدائن ومصنوعاتها

وأوضح «شعيب» أن قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة بلغت 6.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30.9%، موضحاً أن أهم مجموعات سلعية صدّرتها مصر إلى الولايات المتحدة خلال عام 2021 تمثلت فى: ملابس بقيمة 1.2 مليار دولار، وسجاد وأغطية أرضيات بقيمة 206 ملايين دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 167.5 مليون دولار، وزجاج ومصنوعاته بقيمة 90.3 مليون دولار.

وأشار إلى أن بيانات جهاز الإحصاء أكدت أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الولايات المتحدة خلال عام 2021، تلخصت فى الحبوب ونباتات طبية بقيمة 1.6 مليار دولار، والوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة مليار دولار، ومنتجات الصيدلة بـ447.8 مليون دولار، وطائرات وسفن بـ418 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بـ352.4 مليون دولار.

يُشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استقبل، أمس الأول، فى شرم الشيخ، على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ «COP27»، رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، والوفد المرافق لها. وأكد الرئيس استراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية، وتطلُّع مصر لتطويرها فى كل المجالات، فيما أكدت «بيلوسى» التقدير لجهود مصر ودورها المحورى كركيزة للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وفقاً لما صرّح به السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.