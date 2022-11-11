مصر تستطيع: فوز طلاب علوم القاهرة بفضية الهندسة الوراثية بعلاج لمرض «ألزهايمر»

نجح فريق بكلية العلوم جامعة القاهرة، في تحقيق المركز الثاني عالميا، والميدالية الفضية في أكبر مسابقة للهندسة الوراثية في العالم، بعد منافسة مع 360 فريق عالمي من 40 دولة، بعد استحداثهم علاجا لمسببات مرض ألزهايمر.

وقالت رضوى عبد الناصر، عضوة بفريق كلية العلوم الفائز، خلال برنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع على فضائية «DMC»، إن الفريق هدف للبحث عن أكثر مشكلة موجودة في مصر والعالم، وجرى رصد العديد من المشكلات، وتبين أن أبرزها مرض ألزهايمر، الذي يتوفر بسببه 6% من المتوفيين على مستوى العالم.

ولفتت إلى أن الفريق بدأ البحث عن علاج المرض، لأن الأدوية الموجودة حاليا تعالج الأعراض، وليس المرض نفسه من خلال تصليح الخلايا التالفة.

تجنيب البروتونات المريضة

أوضحت كريستينا أشرف، عضوة بفريق كلية العلوم الفائز، أن العمل بدأ منذ 3 سنوات، بمتابعة المشكلات إلى أن وصل الفريق لمرض ألزهايمر، وتبين أنه عبارة عن تكون بروتينات بشكل يفصل أجزاء من الخلايا، وتنشر حالة من الضمور وتنتشر في مختلف أنحاء خلايا المخ بعد ذلك.

السيطرة على الترسبات

قال عمرو علي، عضو بفريق كلية العلوم الفائز، إنه بالبحث، تبين أن هناك نظاما جديدا لتركيب البروتينات بشكل يخلق وظيفة جديدة، وهي السيطرة على الترسبات الموجودة داخل الخلايا، وتدميرها وإحلالها بشكل يعيد الخلية لشكلها الطبيعي.